Notizie Kulusevski Fiorentina

La lettera di Kulusevski: "Alla Juve ero in imbarazzo, vedevo che al mio posto giocava anche chi non era ala"
12 marzo 2024 22:54
Ceccarini: "Vlahovic non ha chiesto la cessione alla Fiorentina. La Juventus non ha i soldi"
23 gennaio 2022 23:21
Da Torino rivelano, la Fiorentina voleva prendere Kulusevski dalla Juve ma poi ha scelto Ikonè
27 dicembre 2021 19:21
Gazzetta, Vlahovic, la Juve prepara l'assalto: Kulusevski e Ramsey via per avere i soldi giusti
11 dicembre 2021 09:35
Sconcerti: "No a Kulusevski-Vlahovic. Non credo agli scambi, va venduto in contanti"
12 ottobre 2021 21:59
Corriere dello Sport, Vlahovic, la Juventus ci prova, offre Kulusevski come contropartita
12 ottobre 2021 09:19
Gazzetta, Vlahovic ha confidato agli amici di volere la Juventus. Kulusevski alla Fiorentina?
11 ottobre 2021 16:58
eSerieA, domani super Lirola torna in campo: tra gli avversari ci sono Simeone e Kulusevski
17 aprile 2020 19:11
L'arrivo di Kulusevski alla Juventus, sancisce il fallimento di Bernardeschi
04 gennaio 2020 07:43
Kulusevski: "Mbappé mostruoso, in Italia il giovane più forte è Castrovilli, non sapevo che esistesse"
23 novembre 2019 12:50
Corriere dello Sport, calciomercato: Castrovilli, Kulusevski e De Paul sogni proibiti dell'Inter
13 novembre 2019 11:52
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