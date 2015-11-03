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Notizie Kulusevski Fiorentina

La lettera di Kulusevski: "Alla Juve ero in imbarazzo, vedevo che al mio posto giocava anche chi non era ala"

12 marzo 2024 22:54

Ceccarini: "Vlahovic non ha chiesto la cessione alla Fiorentina. La Juventus non ha i soldi"

23 gennaio 2022 23:21

Da Torino rivelano, la Fiorentina voleva prendere Kulusevski dalla Juve ma poi ha scelto Ikonè

27 dicembre 2021 19:21

Gazzetta, Vlahovic, la Juve prepara l'assalto: Kulusevski e Ramsey via per avere i soldi giusti

11 dicembre 2021 09:35

Sconcerti: "No a Kulusevski-Vlahovic. Non credo agli scambi, va venduto in contanti"

12 ottobre 2021 21:59

Corriere dello Sport, Vlahovic, la Juventus ci prova, offre Kulusevski come contropartita

12 ottobre 2021 09:19

Gazzetta, Vlahovic ha confidato agli amici di volere la Juventus. Kulusevski alla Fiorentina?

11 ottobre 2021 16:58

eSerieA, domani super Lirola torna in campo: tra gli avversari ci sono Simeone e Kulusevski

17 aprile 2020 19:11

L'arrivo di Kulusevski alla Juventus, sancisce il fallimento di Bernardeschi

04 gennaio 2020 07:43

Kulusevski: "Mbappé mostruoso, in Italia il giovane più forte è Castrovilli, non sapevo che esistesse"

23 novembre 2019 12:50

Corriere dello Sport, calciomercato: Castrovilli, Kulusevski e De Paul sogni proibiti dell'Inter

13 novembre 2019 11:52

Corriere dello Sport, l'Inter vuole Kulusevski e De Paul, l'alternativa è Castrovilli. I dettagli

12 novembre 2019 10:09

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