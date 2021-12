Gazzetta, Vlahovic, la Juve prepara l’assalto: Kulusevski e Ramsey via per avere i soldi giusti

Arthur, Rabiot e Kulusevski possono partire, in caso di offerte. Inoltre anche Ramsey. Vlahovic è il primo obiettivo: la Juve sa che nei prossimi 8 mesi deve ripartire da un nuovo numero 9, al netto di svolte. Vlahovic è il sogno è non da oggi. La Juve si è spinta ad una prima offerta alla Fiorentina ma ha capito che serve attendere. Nessuno ad oggi sa se Vlahovic cambierà squadra a gennaio ma la Juve ci proverà. Certo le squadre inglesi hanno un budget largamente superiore, ma Dusan non ha smesso di essere l’obiettivo numero 1. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

