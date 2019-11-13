Corriere dello Sport, calciomercato: Castrovilli, Kulusevski e De Paul sogni proibiti dell'Inter
Castrovilli sempre più oggetto dei desideri dell'Inter, ma tale rischia di rimanere.
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 11:52
L'Inter vuole uno tra De Paul, Kulusevski e Castrovilli. Se per l'argentino, scrive il Corriere dello Sport, l'Inter metterebbe sul piatto un prestito di 18 mesi, con obbligo di riscatto ad una cifra importante, per gli altri 2 non si azzardano ipotesi, viste le difficoltà nelle rispettive trattative. Ma i nerazzurri ci proveranno con l'inserimento di contropartite tecniche.