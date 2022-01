Ceccarini: “Vlahovic non ha chiesto la cessione alla Fiorentina. La Juventus non ha i soldi”

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha parlato del caso Vlahovic su RTV38. Ecco alcune sue dichiarazioni: “Vlahovic non ha chiesto alla Fiorentina di andare via a gennaio, ha il desiderio di finire la sua stagione in maglia viola. Juventus? In ogni caso resta la sua principale preferenza per quanto riguarda il futuro. Ma ad ora non ha chiesto nei prossimi 8 giorni di mercato la cessione. La Juventus al momento non ha soldi per l’acquisto, la Fiorentina per il suo bomber vuole 70 milioni di euro. Non verrà mai presa in considerazione l’ipotesi Kulusevski”.

