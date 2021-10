Corriere dello Sport, Vlahovic, la Juventus ci prova, offre Kulusevski come contropartita

La Fiorentina è uscita allo scoperto, Dusan Vlahovic non vuol rinnovare. Piace a tutti lo vogliono in tanti. C’è una novità, chiunque voglia acquistare Vlahovic dovrà vedersela con Commisso, non sono previsti sconti né trattamenti di favore. Non è al 30 giugno del 2023 che la Fiorentina vuole arrivare.

Prezzo di partenza 75 milioni. È questa la valutazione della clausola rescissoria. Ma c’è pure la volontà di venderlo al miglior offerente. La Juventus ha messo Vlahovic in cima alla lista dei desideri. Iscriversi alla corsa per gennaio non è semplice. Se necessario la Juve sarebbe pronta a sacrificare Kulusevski pur di fargli posto. E c’è chi giura che Vlahovic sarebbe pronto a mettere la Juve come propria prima scelta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

