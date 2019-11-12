Corriere dello Sport, l'Inter vuole Kulusevski e De Paul, l'alternativa è Castrovilli. I dettagli

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport Kulusevski continuerà ad essere seguito dall'Inter. E poi, al momento di affondare il colpo, si cercheranno di sfruttare i buoni uffici costruiti da...

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport Kulusevski continuerà ad essere seguito dall'Inter. E poi, al momento di affondare il colpo, si cercheranno di sfruttare i buoni uffici costruiti da tempo con l’Atalanta. Anche perché la concorrenza (vedi Juventus) non manca. Ed è il motivo per cui vengono battute anche altre piste simili, come quella che conduce a Castrovilli della Fiorentina. Per l’immediato, invece, come già sottolineato, il profilo che soddisfa di più è quello di De Paul: già pronto per interpretare il tipo mezz’ala che vuole Conte. Occorre, però, trovare l’incastro giusto con l’Udinese, visto che l’Inter ha necessità “tecniche” per i suoi conti e la società friulana, così come per la Fiorentina, chiede almeno 35 milioni.