Gazzetta, Vlahovic ha confidato agli amici di volere la Juventus. Kulusevski alla Fiorentina?

Come riporta Gazzetta.it, la Juventus molto attenta sulle tracce di Dusan Vlahovic, definitivamente in rottura con la Fiorentina e potenzialmente sul mercato già nella prossima sessione invernale. Quest’ultimo aspetto potrebbe un po’ complicare le cose nei piani della Juve, tranne che sull’asse Torino-Firenze s’inneschi un incrocio di talenti, vista la stima che Vincenzo Italiano ha sempre nutrito per Dejan Kulusevski, il giovane meno coinvolto nello scacchiere di Max Allegri. Di fronte alla concorrenza estera, inoltre, la Signora potrebbe trovare sponda proprio sulla volontà del calciatore che pare abbia confidato ad alcuni amici di voler realizzare il sogno di indossare la maglia bianconera. Cherubini lo segue con attenzione da anni, già dal suo arrivo in Italia. Anche in questo caso, coefficiente massimo: con un centravanti del genere, il club si metterebbe a posto per tanti anni, come fatto per Kean. Il suo arrivo, però, spingerebbe verso la porta d’uscita Morata: questione di opportunità.

