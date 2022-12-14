Amrabat infiamma la sfida con la Francia: "Mbappé non ci fa paura, hanno altri giocatori forti"

Questa sera Amrabat scenderà in campo con il Marocco per scrivere un altro pezzo di storia: il calciatore della Fiorentina non sembra spaventato di dover affrontare uno dei giocatori più forti del mondo, Kylian Mbappé

Sofyan Amrabat è il faro del centrocampo del Marocco, l'elemento imprescindibile nella Nazionale africana che stasera si giocherà l'accesso alla finale del Mondiale contro la Francia. Il centrocampista della Fiorentina ha parlato a Marca dello spauracchio Kylian Mbappé: "È un grande giocatore, ma non abbiamo paura di lui. La Francia ha anche altri bravissimi calciatori, e c'è rispetto. Mbappé è uno dei migliori giocatori del mondo, ma non ci spaventa". A riportarlo è TMW.

LE PAROLE DI AMRABAT SUL SUO FUTURO

https://www.labaroviola.com/amrabat-un-onore-linteresse-dei-top-club-ma-sono-della-fiorentina-e-rispetto-la-mia-squadra/195796/