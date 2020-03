Mbappé ha saltato gli allenamenti di ieri e oggi. Ufficialmente per un mal di gola. Ma il Psg ha voluto vederci chiaro e, come anticipato dall’Equipe, ha sottoposto il francese al tampone per capire se sia stato contagiato dal Covid-19. L’esito del test è negativo e la partita di ritorno degli ottavi di Champions con il Borussia Dortmund, in programma per domani sera, si giocherà regolarmente al Parco dei Principi. Ma a porte chiuse, proprio per rispettare le nuove direttive governative di lotta all’epidemia, arrivata anche in Francia, come ufficializzato dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron.

