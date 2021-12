Alla scoperta di Ikonè, amico di infanzia di Mbappè, allenato dal papà di Kylian, ama il biliardo

Il portale calciomercato.com rivela 5 curiosità sul nuovo acquisto della Fiorentina Jonathan Ikonè, arrivato ieri a Firenze per le visite mediche di rito, dal 29 dicembre, giorno della riprese degli allenamenti, si aggregherà alla squadra viola

1- Classe 1998, Ikoné è cresciuto nel settore giovanile del Psg poi, dopo un prestito al Montpellier, è passato al Lille nel 2018. Ha sommato in carriera 153 presenze in Ligue 1 e 13 tra Champions ed Europa League.

2- E’ nato a Bondy, periferia di Parigi, uno dei serbatoi di talento calcistico per la Francia. Wenger, una delle voci più autorevoli in materia di talenti transalpini:

3 – A Bondy è nato anche Kylian Mbappé, di sei mesi più grande rispetto a Ikoné. Mbappé e Ikoné sono grandi amici e hanno frequentato la stessa scuola calcio, il loro allenatore era Wilfried Mbappé, papà del campione del Psg. Da bambini per tutti, tra i due, il più forte era Ikoné.

4 – Ikoné è mancino ed è un dribblatore superbo, bravissimo nell’uno contro uno. È un giocatore potenzialmente in grado di saltare sempre l’uomo in campo lungo come nello stretto, dove si esalta maggiormente. In Francia alcuni per il modo di giocare lo paragonano a Ribery.

5 – Tra le sue passioni c’è il biliardo. Appena può si rilassa con una partita con gli amici.

