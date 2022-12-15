Un vergognoso Tuttosport dà 5 a Amrabat: "Non mostra potenzialità e fa entrata indegna su Mbappè"

Amrabat ha giocato l'ennesima buona partita del suo mondiale, ma Tuttosport ha deciso di massacrarlo nelle pagelle

Amrabat ha giocato ieri con la Francia, facendo forse non la migliore partita del suo mondiale ma almeno sufficiente per tutti i giornali e i media come la Gazzetta o TMW. Se non per Tuttosport che senza vergogna dà 5 al giocatore della Fiorentina motivandolo così: "Potenzialità e doti enormi, ma non è la serata in cui le utilizza e mette in mostra a pieno. Con Tchouameni son sportellate, con Mbappé, imprecazioni da insofferenza. Fino all'entrata indegna sul numero 10 francese al 5' della ripresa".

Ci domanderemmo molto volentieri che voto avrebbe dato Tuttosport se il giocatore del Marocco appartenesse alla Juventus invece che alla Fiorentina...

INTERMEDIARIO PARLA DI IKONE'

https://www.labaroviola.com/intermediario-ikone-sta-dimostrando-perche-la-fiorentina-lo-ha-preso-era-piu-forte-di-mbappe/195862/