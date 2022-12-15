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Intermediario Ikonè: "Sta dimostrando perchè la Fiorentina lo ha preso, era più forte di Mbappe"

L'intermediario che ha curato il passaggio di ikonè alla Fiorentina ha parlato dell'avventura del francese in viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 11:49
Intermediario Ikonè: "Sta dimostrando perchè la Fiorentina lo ha preso, era più forte di Mbappe" -
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Intermediario Ikonè: "Sta dimostrando perchè la Fiorentina lo ha preso, era più forte di Mbappe"

L'intermediario Marco Busiello che ha contribuito a portare a Ikonè alla Fiorentina ne ha parlato, queste le sue parole: "

“Ikone ha avuto bisogno di qualche mese di ambientamento lo scorso anno, per capire Italiano e il suo gioco e adesso dopo essersi immerso completamente nel calcio italiano, sta esprimendo le sue doti, sta dimostrando perché la Fiorentina ha fatto questo investimento. Non arriva dal nulla: nelle giovanili giocava insieme a Mbappé e quello forte era lui…”.

LA NAZIONE RIPORTA IL MALCONTENTO DI ITALIANO

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