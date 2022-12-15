Intermediario Ikonè: "Sta dimostrando perchè la Fiorentina lo ha preso, era più forte di Mbappe"
L'intermediario che ha curato il passaggio di ikonè alla Fiorentina ha parlato dell'avventura del francese in viola
L'intermediario Marco Busiello che ha contribuito a portare a Ikonè alla Fiorentina ne ha parlato, queste le sue parole: "
“Ikone ha avuto bisogno di qualche mese di ambientamento lo scorso anno, per capire Italiano e il suo gioco e adesso dopo essersi immerso completamente nel calcio italiano, sta esprimendo le sue doti, sta dimostrando perché la Fiorentina ha fatto questo investimento. Non arriva dal nulla: nelle giovanili giocava insieme a Mbappé e quello forte era lui…”.
LA NAZIONE RIPORTA IL MALCONTENTO DI ITALIANO
https://www.labaroviola.com/nazione-svela-italiano-insoddisfatto-della-sua-fiorentina-al-fischio-finale-bacchettato-jovic/195858/