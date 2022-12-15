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Nazione svela: "Italiano insoddisfatto della sua Fiorentina: al fischio finale bacchettato Jovic"

Una partita non bella resta negli occhi, Italiano non contento dei suoi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 10:37
Nazione svela: "Italiano insoddisfatto della sua Fiorentina: al fischio finale bacchettato Jovic" - Vincenzo Italiano (allenatore ACF Fiorentina)
Vincenzo Italiano (allenatore ACF Fiorentina)
Rassegna Stampa
Fiorentina
Jovic
Italiano
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Firenze, stadio A.Franchi, 09.11.2022, Fiorentina-Salernitana, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Scrive La Nazione, resta negli occhi una partita non bella, ma di una Fiorentina sicuramente applicata. Per adesso basta questo, anche se al fischio finale Italiano è corso subito a bacchettare i suoi, primi fra tutti Jovic.

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