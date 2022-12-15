Nazione svela: "Italiano insoddisfatto della sua Fiorentina: al fischio finale bacchettato Jovic"
Una partita non bella resta negli occhi, Italiano non contento dei suoi
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2022 10:37
Scrive La Nazione, resta negli occhi una partita non bella, ma di una Fiorentina sicuramente applicata. Per adesso basta questo, anche se al fischio finale Italiano è corso subito a bacchettare i suoi, primi fra tutti Jovic.
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