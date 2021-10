Dalla Francia, Mbappè verso l’addio? Leonardo studia le alternative: occhi su Dusan Vlahovic

Tutti pazzi per Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo attualmente in forza alla Fiorentina sta attirando su di sé gli occhi di tutte le big europee. Secondo quanto riporta le10sport.com, il PSG sta cercando un successore a Kylian Mbappè, viste le voci sempre più insistenti di una sua possibile partenza destinazione Madrid. Per questo Leonardo, dirigente del club parigino, ha due priorità: Erling Haaland, il preferito della lista, e Robert Lewandowski. Oltre a loro, date le notizie del mancato rinnovo, il direttore sportivo del PSG avrebbe individuato un terzo attaccante: Dusan Vlahovic.

