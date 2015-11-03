Notizie Haaland Fiorentina

Haaland sfotte Mancini: "Ha iniziato a toccarmi il sedere, mi sono motivato e ho fatto doppietta"
17 novembre 2025 11:37
Pieraccioni scherza: "Compriamo Haaland dice che segna tanto, che ci vorrò mai. Lo compriamo o no?"
31 ottobre 2023 10:47
Haaland rivela: "Il rigore decisivo per la mia vita lo farei tirare a Balotelli, il migliore che abbia mai visto"
14 ottobre 2022 23:28
Sconcerti vergognoso, esclama in diretta: "Haaland ha la faccia da sindrome di down, non normalissima"
08 ottobre 2022 20:09
Il City prende Haaland, l'ex obiettivo della Fiorentina Alvarez già 'in panchina' prima di iniziare
11 maggio 2022 13:32
Lutto nel mondo del calcio, morto a 54 anni il famoso procuratore Mino Raiola. L'annuncio della famiglia
30 aprile 2022 16:18
Fascetti non ha dubbi: “Vlahovic come Haaland, merce rara. Loro due sono i più forti al mondo"
15 dicembre 2021 17:41
Morales: "Tra Vlahovic e Haaland scelgo il serbo, è più completo, il suo valore è altissimo"
01 dicembre 2021 19:04
Dalla Francia, Mbappè verso l'addio? Leonardo studia le alternative: occhi su Dusan Vlahovic
16 ottobre 2021 14:10
Vlahovic parla di Haaland: "Lui è solo più veloce di me, sul resto ce la giochiamo"
20 settembre 2021 18:12
Baiano: "Vlahovic si confermerà, ma dovrà essere aiutato. Obiettivo? Tenendo un profilo basso: Europa"
28 luglio 2021 20:34
Corriere Fiorentino, Vlahovic, prima di lui solo Haaland e Kean: è sul podio d'Europa
21 febbraio 2021 10:07
Nassi: "La Fiorentina non è l'Empoli: non devi sbagliare gli acquisti, serve prendere Tonali, De Paul, Haaland"
27 aprile 2020 18:02
Nassi: "La Fiorentina doveva prendere Haaland indipendentemente dal suo costo"
21 febbraio 2020 23:54
Archivio