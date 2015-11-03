Labaro Viola

Notizie Haaland Fiorentina

Haaland sfotte Mancini: "Ha iniziato a toccarmi il sedere, mi sono motivato e ho fatto doppietta"

17 novembre 2025 11:37

Pieraccioni scherza: "Compriamo Haaland dice che segna tanto, che ci vorrò mai. Lo compriamo o no?"

31 ottobre 2023 10:47

Haaland rivela: "Il rigore decisivo per la mia vita lo farei tirare a Balotelli, il migliore che abbia mai visto"

14 ottobre 2022 23:28

Sconcerti vergognoso, esclama in diretta: "Haaland ha la faccia da sindrome di down, non normalissima"

08 ottobre 2022 20:09

Il City prende Haaland, l'ex obiettivo della Fiorentina Alvarez già 'in panchina' prima di iniziare

11 maggio 2022 13:32

Lutto nel mondo del calcio, morto a 54 anni il famoso procuratore Mino Raiola. L'annuncio della famiglia

30 aprile 2022 16:18

Fascetti non ha dubbi: “Vlahovic come Haaland, merce rara. Loro due sono i più forti al mondo"

15 dicembre 2021 17:41

Morales: "Tra Vlahovic e Haaland scelgo il serbo, è più completo, il suo valore è altissimo"

01 dicembre 2021 19:04

Dalla Francia, Mbappè verso l'addio? Leonardo studia le alternative: occhi su Dusan Vlahovic

16 ottobre 2021 14:10

Vlahovic parla di Haaland: "Lui è solo più veloce di me, sul resto ce la giochiamo"

20 settembre 2021 18:12

Baiano: "Vlahovic si confermerà, ma dovrà essere aiutato. Obiettivo? Tenendo un profilo basso: Europa"

28 luglio 2021 20:34

Corriere Fiorentino, Vlahovic, prima di lui solo Haaland e Kean: è sul podio d'Europa

21 febbraio 2021 10:07

Nassi: "La Fiorentina non è l'Empoli: non devi sbagliare gli acquisti, serve prendere Tonali, De Paul, Haaland"

27 aprile 2020 18:02

Nassi: "La Fiorentina doveva prendere Haaland indipendentemente dal suo costo"

21 febbraio 2020 23:54

Archivio

Esplora l'archivio di Haaland

Sett. 47
Sett. 44
Sett. 41 Sett. 40 Sett. 19 Sett. 17
Sett. 50 Sett. 48 Sett. 41 Sett. 38 Sett. 30 Sett. 7
Sett. 18 Sett. 8