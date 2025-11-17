17 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:24

Haaland sfotte Mancini: “Ha iniziato a toccarmi il sedere, mi sono motivato e ho fatto doppietta”

17 Novembre · 11:37

“Voglio ringraziare Mancini per avermi motivato”. Cappellino in testa, chupa chups in bocca, Erling Haaland nella mixed zone di San Siro torna sulla sfida tra l’Italia e la Norvegia, che si è chiusa con il pesante ko degli azzurri per 4-1. L’attaccante del Manchester City, autore di una splendida doppietta nel secondo tempo, è stato protagonista di una serie di scontri in campo con Gianluca Mancini, difensore della Roma e della Nazionale.Tra provocazioni e risposte piccate (con Donnarumma che ha tentato più volte di calmare gli animi), i due sono andati spesso a contatto. “Dopo il primo tempo Mancini ha iniziato a provocarmi e a toccarmi… il sedere – ha ribadito Haaland -, allora mi sono caricato e ho detto: ‘ok, vediamo un po’. E ho fatto due gol. Quindi che dire, grazie a lui”. Lo scrive il Corriere dello Sport

