Morales: “Tra Vlahovic e Haaland scelgo il serbo, è più completo, il suo valore è altissimo”

“Tra Vlahovic e Haaland – ha detto – Massimo Morales a TMW – scelgo il giocatore viola, è più completo. Haaland non ha molte soluzioni a parte il suo strapotere fisico, la velocità e il fiuto del gol . Vlahovic per fare solo un esempio tira anche le punizioni. E può avere lo stesso impatto pure in un top club se dovesse mai lasciare la Fiorentina. Sul mercato ha un valore importantissimo”.

