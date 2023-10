Pieraccioni scherza: “Compriamo Haaland dice che segna tanto, che ci vorrò mai. Lo compriamo o no?”

Il noto attore e comico fiorentino Leonardo Pieraccioni, ha parlato sul suo profilo Instagram della Fiorentina scherzando: “Scusate, io non me ne intendo di calcio, sto guardando un programma, c’è uno alto alto, spilungone, l’hanno fatto vedere ora, dice le infila dentro e pare unto. Haaland si chiama. Ma compriamo questo no? L’è giovane, icche vorrà? Su, si vuole vincere? Ma compriamo questo! Forza, chi ce l’ha il numero di questo Haaland?”.

