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Notizie Pieraccioni Fiorentina

Pieraccioni scherza: "Compriamo Haaland dice che segna tanto, che ci vorrò mai. Lo compriamo o no?"

31 ottobre 2023 10:47

Carlo Conti: "Anche Pieraccioni era stato invitato al Viola Park, mi ha detto: «Vai tu poi mi racconti»"

15 aprile 2023 18:52

Pieraccioni scherza sulla Fiorentina: "Viola tornata in Europa? Dio c'è, adesso c'ho le prove"

23 maggio 2022 13:46

Rimpatriata fiorentina per Antognoni a pranzo con Vittorio Cecchi Gori e Leonardo Pieraccioni

09 aprile 2022 16:19

Pieraccioni scherza: "Avrei fatto fare lo stadio a Cavalli. Sarebbe maculato e senza macchie d'umido"

09 marzo 2022 13:25

Pieraccioni scherza sullo stadio a Campi: "Più probabile che Ceccherini vada a catechismo.."

29 maggio 2020 20:56

Pieraccioni: "Parigi fiorentino vero, avessimo una squadra grande come il suo inno saremmo il Barcellona"

27 gennaio 2020 17:36

Ceccherini ad un passo dai viola. Ironia sui social: "Vogliamo anche i' Paci. Pieraccioni no?"

12 luglio 2018 16:18

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