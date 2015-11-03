Notizie Pieraccioni Fiorentina

Pieraccioni scherza: "Compriamo Haaland dice che segna tanto, che ci vorrò mai. Lo compriamo o no?"
31 ottobre 2023 10:47
Carlo Conti: "Anche Pieraccioni era stato invitato al Viola Park, mi ha detto: «Vai tu poi mi racconti»"
15 aprile 2023 18:52
Pieraccioni scherza sulla Fiorentina: "Viola tornata in Europa? Dio c'è, adesso c'ho le prove"
23 maggio 2022 13:46
Rimpatriata fiorentina per Antognoni a pranzo con Vittorio Cecchi Gori e Leonardo Pieraccioni
09 aprile 2022 16:19
Pieraccioni scherza: "Avrei fatto fare lo stadio a Cavalli. Sarebbe maculato e senza macchie d'umido"
09 marzo 2022 13:25
Pieraccioni scherza sullo stadio a Campi: "Più probabile che Ceccherini vada a catechismo.."
29 maggio 2020 20:56
Pieraccioni: "Parigi fiorentino vero, avessimo una squadra grande come il suo inno saremmo il Barcellona"
27 gennaio 2020 17:36
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