Rimpatriata fiorentina per Antognoni a pranzo con Vittorio Cecchi Gori e Leonardo Pieraccioni

Un pezzo di storia della Fiorentina nel pranzo oggi con presenti sia Vittorio Cecchi Gori e sia Giancarlo Antognoni

Come mostrato Giancarlo Antognoni sul suo profilo Instagram, pranzo in ricordo dei vecchi tempi per la bandiera della Fiorentina con Vittorio Cecchi Gori e Leonardo Pieraccioni. Sia Antognoni che Pieraccioni sono molto legati all'ex patron viola, il primo è stato un dirigente della Fiorentina quando Vittorio era il presidente e l'attore invece ha fatto i suoi film più belli con la produzione cinematografica con Cecchi Gori, che è stato il primo a credere in lui

LA CONFERENZA STAMPA DI VINCENZO ITALIANO

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