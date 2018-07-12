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Ceccherini ad un passo dai viola. Ironia sui social: "Vogliamo anche i' Paci. Pieraccioni no?"

Il popolo fiorentino riesce sempre a contraddistinguersi per simpatia ed ironia. Dopo una campagna acquisti abbastanza priva di emozioni, almeno per il momento, il popolo viola ha trovato un'altra occ...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
12 luglio 2018 16:18
Ceccherini ad un passo dai viola. Ironia sui social: "Vogliamo anche i' Paci. Pieraccioni no?" -
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Il popolo fiorentino riesce sempre a contraddistinguersi per simpatia ed ironia. Dopo una campagna acquisti abbastanza priva di emozioni, almeno per il momento, il popolo viola ha trovato un'altra occasione per divertirsi e fare ironia. Dopo infatti l'annuncio da parte di Pedullà che dice che Cecchirini del Crotone sarà un nuovo giocatore viola, i fiorentini si sono sbizzarriti sui social. Come ovvio che sia il riferimento è andato a Massimo Ceccherini, famoso attore fiorentino.

Ecco alcuni commenti che sono arrivati nei gruppi viola:

Ceccherini ad un passo dai viola. Ironia sui social: "Vogliamo anche i' Paci. Pieraccioni no?"

Lorenzo Bigiotti

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