Carlo Conti: "Anche Pieraccioni era stato invitato al Viola Park, mi ha detto: «Vai tu poi mi racconti»"

Carlo Conti ha raccontato la sua esperienza da visitatore al Viola Park. Il conduttore televisivo non lo aveva mai visto da vicino

Carlo Conti questa mattina è stato invitato dalla Fiorentina a visitare il Viola Park, a Radio Bruno il conduttore televisivo ha raccontato la sua esperienza:

"Stamattina ho visto il Viola Park per la prima volta accompagnato da Casamonti, un'opera grandiosa studiata per tutte le esigenze, dall'area centrale per i giornalisti a quella per gli incontri con i procuratori, poi la cappella. Non è un Viola Park, è una città. Qualcosa del genere non c'è in Italia, in Europa e nel mondo. È stata fatta anche una collinetta per vedere il campo di allenamento. È stato invitato anche Pieraccioni stamani, mi ha detto vacci tu e poi mi racconti, a lui del calcio interessa poco. Quando la vedrete tutti vi renderete così di quello che è. Dalla palestra al ristorante, c'è veramente tutto lì dentro. Adesso la Fiorentina ha qualcosa di materiale e di concreto, quella struttura può essere una fabbrica di calciatori e li si può creare la cantera"

JACOBELLI PARLA DELLA FIORENTINA

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