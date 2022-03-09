Pieraccioni scherza: "Avrei fatto fare lo stadio a Cavalli. Sarebbe maculato e senza macchie d'umido"

Il regista e attore fiorentino Leonardo Pieraccioni scherza sulla realizzazione del nuovo stadio Artemio Franchi

Su La Nazione il regista e attore fiorentino Leonardo Pieraccioni ha fatto anche una battuta sul progetto del nuovo Franchi. Queste le sue parole:

"Mi piace molto il progetto che ha vinto. Lo stadio però l’avrei fatto fare al mio amico Cavalli, almeno sarebbe stato tutto maculato e non si sarebbero viste le macchie d’umido”.

POESIO CRITICA INVECE IL PROGETTO DEL NUOVO FRANCHI

https://www.labaroviola.com/franchi-inscatolato-torre-di-maratona-coperta-scale-elicoidali-nascoste-che-dice-la-fondazione-nervi/168371/