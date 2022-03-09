"Franchi inscatolato, torre di Maratona coperta, scale elicoidali nascoste. Che dice la fondazione Nervi?"
Il giornalista Ernesto Poesio critica il progetto del nuovo Franchi che secondo lui non valorizza l'opera di Nervi
Questo quanto si legge sul Corriere fiorentino questa mattina: "E ora che il Franchi è salvo e inscatolato, come si fa con le cose di casa che poi si mettono in cantina, siamo contenti? Era la strada giusta? Ora che lo slancio della Torre di Maratona è spezzato dalla squarcio della copertura, le scale elicoidali nascoste, la pensilina priva di sostegni ingoiata dalla balena come Pinocchio la vera domanda è: cosa resta del Franchi di Nervi? Davvero lo abbiamo conservato? Valeva la pena conservarlo così? Che dice ora la Sovrintendenza o la Fondazione Nervi?"
Contrariamente a quanto scritto, il pezzo riportato non è stato scritto da Ernesto Poesio ma da Eugenio Tassini. Ci scusiamo con il giornalista per questo scambio di persona
ASSESSORE GIORGETTI PARLA DEI LAVORI
https://www.labaroviola.com/assessore-giorgetti-annuncia-il-nuovo-franchi-creera-disagi-ai-residenti-ma-poi-migliorera-tutta-la-zona/168368/