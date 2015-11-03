Notizie Poesio Fiorentina

Poesio: “Vanoli? Voci del club sulla sua permanenza ma dubbi per prestazioni mediocri come ieri”
21 aprile 2026 09:25
Poesio: "Di partite in cui ci prendono a pallate ne abbiano le tasche piene. Voglio sentire Joseph parlare di Fiorentina".
11 aprile 2026 18:32
Poesio: "La priorità è la salvezza della Fiorentina, non va data per scontata"
10 aprile 2026 09:01
Poesio: “Una Fiorentina opposta a quella vista finora: resta in partita e pareggia contro la capolista"
23 marzo 2026 10:48
Poesio: "Tre punti a Cremona non cancellano il passato ma regalano serenità per il finale di stagione"
17 marzo 2026 10:12
Poesio: " La Fiorentina è questo, non è un caso. Non si può permettere di sognare la Conference"
06 marzo 2026 20:03
Poesio: “Fiorentina tra pochezza e nervosismo: meglio evitare calcoli e giocare una partita alla volta"
03 marzo 2026 10:29
Poesio: "Prima dell’avversario, Vanoli guardi il suo spogliatoio: la Viola è la peggior nemica di sé stessa"
02 marzo 2026 09:47
Poesio sicuro: "Contavano solo i tre punti. Una bella iniezione di fiducia, ha imparato a lottare"
24 febbraio 2026 10:08
Poesio: "Fiorentina, ora non puoi sbagliare: il derby vale una svolta"
23 febbraio 2026 09:41
Poesio scettico su un eventuale cambio in panchina: “Ormai è tardi: chi prendi ora?”
10 febbraio 2026 16:03
Poesio su Vanoli: "Non sta convincendo, ci ha messo molto a cambiare modulo. A febbraio si gioca tanto"
04 febbraio 2026 16:32
Poesio: "La Fiorentina non era nelle condizioni di puntare sulla Coppa Italia"
28 gennaio 2026 10:17
Poesio: “Un nuovo dirigente darebbe la scossa, ma dubito che Commisso voglia perdere il controllo totale”
17 dicembre 2025 19:10
Poesio: "Silenzio surreale a Firenze, i dirigenti non sanno cosa fare. La squadra è esperta nelle sconfitte"
16 dicembre 2025 16:57
Poesio: "L'intervista di Commisso è assurda. Viola sbeffeggiata in tutta Italia, ma tutto sembra andare bene"
11 dicembre 2025 17:14
Poesio consiglia: “Si apra il Viola Park: meglio parlare lì che davanti alle telecamere nazionali”
03 dicembre 2025 19:03
Poesio: "Vanoli reclama gli esterni, ma ricordiamoci che è stato Palladino a metterli ai margini"
02 dicembre 2025 17:20
Poesio: “Vanoli sa bene che lottare per salvarsi con una rosa come quella della Fiorentina è più facile”
24 novembre 2025 09:05
Poesio: “Testa da piccola ma piedi da grande, Fiorentina nel limbo. Una sorta di attesa dei tempi migliori”
17 novembre 2025 09:11
Poesio sicuro: “Serve la voce di Commisso. Le voci sulla cessione? Inevitabili in questo momento”
12 novembre 2025 16:45
Poesio: "Pioli? Addossare tutta la colpa a lui non ha pagato. Squadra superficiale, dirigenza allergica ai cambiamenti"
07 novembre 2025 10:29
Poesio: "Chi chiede a Commisso di farsi da parte, rischia di evocare il senso di caduta dell'impero"
05 novembre 2025 12:04
Poesio: "La Fiorentina deve essere resettata, Pioli ha fatto il suo non dimettendosi ma non è un traditore"
04 novembre 2025 21:34
Poesio duro: “La Fiorentina si è abituata alla mediocrità, si parla di crescita ma non c’è mai stata”
28 ottobre 2025 19:29
Poesio: "Qualche squillo per rompere l'inconcludente monotonia è arrivato. Tornare a sinistra l'obiettivo"
24 ottobre 2025 09:05
Poesio sulla difesa: “Comuzzo e Pongracic non hanno le caratteristiche per attaccare alto gli avversari”
14 ottobre 2025 19:04
Poesio duro: "Allegri non aveva messo la Fiorentina nella lotta Champions, domenica Pioli ha la possibilità di dimostrargli che sbagliava"
13 ottobre 2025 09:59
Poesio: "Su Comuzzo bisogna valutare anche il Fair Play finanziario. Nicolussi finalmente libera Fagioli"
30 agosto 2025 21:58
Poesio: "Kean? Tremo solo per le sirene dalla Premier. Giusto ascoltare le offerte per Mandragora"
03 luglio 2025 20:06
Poesio: “L’ Europa è ormai sfuggita e i giocatori lo sanno. Confermare Palladino prima della finale un segnale forte”
19 maggio 2025 20:00
"Spesso le chiacchiere con i giocatori non funzionano, ci vogliono progetti ambiziosi per trattenere i top in squadra"
19 aprile 2025 18:47
"Franchi inscatolato, torre di Maratona coperta, scale elicoidali nascoste. Che dice la fondazione Nervi?"
09 marzo 2022 12:45
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