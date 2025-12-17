Poesio: “Un nuovo dirigente darebbe la scossa, ma dubito che Commisso voglia perdere il controllo totale”

Il giornalista Ernesto Poesio è intervenuto a Radio Bruno per analizzare la situazione in casa Fiorentina: “La Conference è molto più facile del campionato italiano. Con alcune squadre è impossibile perdere, neanche con tutto l’impegno. Evitare i play off sarebbe importante in ottica campionato. Formazione? Domani mi aspetto un po’ di turnover, perché devi risparmiare energie, quindi mi aspetto Piccoli, che è scomparso ultimamente, Richardson e anche Martinelli in porta.

Sulla necessità di nuovi ingressi in società: ”Sarebbe una figura importante, e nel caso ne arrivasse una potrebbe rappresentare una scossa, come arrivasse un nuovo direttore di un giornale, ma continuo ad avere dubbi che Commisso voglia perseguire questa strada perché vuole avere il controllo totale”.