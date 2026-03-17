17 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:27

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Poesio: “Tre punti a Cremona non cancellano il passato ma regalano serenità per il finale di stagione”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Poesio: “Tre punti a Cremona non cancellano il passato ma regalano serenità per il finale di stagione”

Redazione

17 Marzo · 10:12

Aggiornamento: 17 Marzo 2026 · 10:14

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Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, analizza la vittoria della Fiorentina contro la Cremonese.

“Un successo che vale doppio. La Fiorentina ritrova finalmente una certa tranquillità che mancava da tempo. La vittoria di Cremona, su un campo che pochi anni fa regalava una finale di Coppa Italia, permette ai viola di respirare e di affrontare il finale di stagione con meno pressione, senza quella paura costante di sbagliare che spesso ha finito per bloccare la squadra.

Tre punti fortemente voluti da tutto l’ambiente. Dopo un primo brivido ben gestito da David de Gea, la squadra di Paolo Vanoli ha preso il controllo della partita, mostrando quella superiorità tecnica vista raramente in stagione e che in passato aveva fatto nascere dubbi sul reale valore della rosa, sia con Stefano Pioli sia oggi.

Certo, questa vittoria non cancella le difficoltà di un campionato sotto le aspettative, ma consente ai viola di guardare avanti con maggiore fiducia, anche in vista degli impegni europei, a partire dal ritorno contro il Raków, senza dover necessariamente sacrificare il percorso internazionale.”

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