Poesio: “Su Comuzzo bisogna valutare anche il Fair Play finanziario. Nicolussi finalmente libera Fagioli”

Redazione

30 Agosto · 21:58

Aggiornamento: 30 Agosto 2025 · 21:58

Il giornalista Ernesto Poesio ha parlato a Radio Bruno di molte tematiche di casa viola: dal rinnovo di Kean, fino al caso Comuzzo.

Il giornalista sportivo Ernesto Poesio ha parlato su Radio Bruno per commentare il mercato della Fiorentina e i prossimi impegni viola. Ecco le sue parole: “Sono contento del rinnovo di Kean, la clausola è stata aumentata e la società ha fatto un sacrificio: è assolutamente una buona notizia.”

Su Nicolussi Caviglia: “Nicolussi interpreta naturalmente il ruolo di mediano basso, e ciò libera da certi compiti un Fagioli che altrimenti vedo troppo sacrificato.”

Capitolo cessioni: “Comuzzo ha deciso di restare nonostante l’offerta araba. Se sia incedibile o meno lo decide la Fiorentina. A volte però bisogna considerare il Fair-Play finanziario e fare certe riflessioni sui calciatori.”

Riguardo alla sfida col Torino: “Credo siano piuttosto furibondi dopo l’Inter. Noi abbiamo perso punti a Cagliari, vuol dire aver guardato troppo presto la classifica. Ora bisogna sistemare la manovra e la difesa, che è la cosa che mi preoccupa di più”

