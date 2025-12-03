3 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:07

Poesio consiglia: "Si apra il Viola Park: meglio parlare lì che davanti alle telecamere nazionali"

Poesio consiglia: "Si apra il Viola Park: meglio parlare lì che davanti alle telecamere nazionali"

Redazione

3 Dicembre · 19:03

Redazione

3 Dicembre · 19:03

Aggiornamento: 3 Dicembre 2025 · 19:03

Il giornalista ha espresso la sua sulle possibile soluzioni per porre rimedio alla drammatica situazione della Fiorentina di Vanoli

Il giornalista Ernesto Poesio ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del momento della Fiorentina“Il cambio tattico è da provare, Vanoli non ha ancora messo mano all’aspetto tattico, anche se non sarà la panacea di tutti i mali, magari trovando delle sovrapposizioni, e sfruttando le tre punte forti di testa che hai. Io pensavo al 4411, mettendo quattro terzini sulle fasce, e Gudmundsson o Fazzini alle spalle di Kean, un po’ come nella serie delle otto vittorie di fila dell’anno scorso, quando ha trovato un po’ più di compattezza. Anche Ranieri e Comuzzo si sono trovati meglio a 4.

Sul centrocampo: “Abbiamo fatto un’analisi sul Corriere sui contrasti vinti è il migliore è Mandragora col 40%. I giocatori sono quelli, devi trovare il modo per un’armonia di squadra, e credo che la stessa compattezza dimostrata dalla Fiorentina con le parole di Ferrari e quelle di Dzeko col megafono vada mostrata in campo, aiutando il compagno, facendo una corsa in più, ragionando di squadra, che è la grande mancanza di questa squadra che non è mai diventata una squadra. Bisogna arrivare a 1.2 come media punti: temo il Sassuolo, speriamo che col Verona si vinca, con l’Udinese è abbordabile, mentre il Parma fa un gioco semplice ma efficace”:

Sull’episodio del megafono: “Non so cosa dovrebbe portare. I tifosi cosa hanno fatto? Hanno fischiato per delle prestazioni che non si potevano onestamente vedere, ma non mi è sembrato necessario che Dzeko parlasse ai tifosi. Se la sensibilità è questa, i tifosi che andranno allo stadio eviteranno di far sentire il loro malumore durante la partita. A questo punto apri il Viola Park, magari il lunedì o il martedì, e se devono parlare i tifosi è meglio in quel caso, anziché davanti alle telecamere nazionali di DAZN”.

 

