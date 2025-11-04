Poesio: “La Fiorentina deve essere resettata, Pioli ha fatto il suo non dimettendosi ma non è un traditore”

Interrogato sulla delicatissima situazione in casa Fiorentina, il giornalista Ernesto Poesio ha parlato a “Il Pentasport” di Radio Bruno dei temi caldi in casa viola:

“Gli allenatori sono dei professionisti che prendono dei compensi molto più elevati del normale, ma questo non vuol dire che non debbano essere rispettati. Pioli ha fatto il suo non dimettendosi. Ha sbagliato tutto sul piano tecnico e tattico, però da qui a farlo diventare un traditore oppure il peggiore uomo della storia non è giusto. Se davvero passerà questa linea, Firenze avrà commesso l’ennesimo errore.”

Sulle scelte della società:

“La società viola ha voluto arrestare questa ‘carovana impazzita’ che stava procedendo spedita verso un dirupo. Hanno deciso di prendersi del tempo per scegliere il migliore profilo sulla piazza. Non credo che si potesse fare diversamente con Pioli. E’ stato giusto allontanarlo. La Fiorentina di Commisso deve essere resettata. Poi il presidente dovrà prendere alcune scelte definitive.“