Poesio: “La priorità è la salvezza della Fiorentina, non va data per scontata”

Nel Corriere Fiorentino troviamo un commento di Ernesto Poesio: “Si fa durissima la salita per la Fiorentina. Per il risultato che sarà un’impresa ribaltare e per quanto visto in campo con i viola che a Londra hanno fornito pochi appigli per coltivare anche l’ultima fiammella di speranza. Davanti a un Crystal Palace che non è di certo una corazzata, ma che rappresenta comunque il primo vero avversario di una competizione che fino a qui aveva visto soltanto rivali di livello (e di campionati) assai mediocre, i viola tornano a recitare il copione mostrato tante volte in questa stagione. Poca (o quasi nulla) incisività in avanti, tantissimi invece gli errori, anche banali, che non hanno mai permesso alla squadra di Vanoli di prendere ritmo, di provare a dare continuità a un qualche pericolo offensivo. D’altra parte invece gli inglesi, freschi del lungo riposo di tre settimane con cui hanno potuto preparare la partita, hanno giocato una gara intelligente, senza voler strafare, chiudendo gli spazi ai viola (l’unico rischio è arrivato da un tiro di Fabbian finito sulla traversa) e aspettando il proprio momento consapevoli che prima o poi il gol sarebbe arrivato.

È andata esattamente così, aiutati anche dagli errori di Dodò che nel primo tempo ha prima causato il rigore e poi tenuto in gioco gli attaccanti inglesi sulla rete del raddoppio. Per non parlare di un Comuzzo oltre il distratto sul terzo gol. Senza nemmeno troppo faticare alla fine il Palace si è dunque ritrovato con un triplo vantaggio oltremodo rassicurante in vista di una gara di ritorno in cui i viola hanno comunque il dovere di mostrare qualcosa in più di quanto messo in campo ieri sera. Certo, la priorità anche per la società e il tecnico resta il campionato e una salvezza che, anche se ormai a portata di mano, non deve essere data per scontata. Ma è lecito aspettarsi almeno una reazione al Franchi, non fosse altro per onorare una coppa in cui in questi anni la Fiorentina ha saputo fare la voce grossa salvo, come accaduto purtroppo anche ieri, interrompere i sogni di gloria davanti ad avversari più strutturati.

L’Europa viola dunque resta appesa soltanto a un sottile filo, così come la possibilità (assai remota fin dall’inizio) di salvare la stagione con la Conference facendo dimenticare gli errori e gli orrori di un campionato e di una stagione che restano ampiamente insufficienti. E che invitano il club a riflettere non poco in vista della prossima stagione. E di una rivoluzione che appare sempre più impossibile da rinviare”.