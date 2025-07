Poesio: “Kean? Tremo solo per le sirene dalla Premier. Giusto ascoltare le offerte per Mandragora”

Nel pomeriggio, durante un intervento su Radio Bruno, il giornalista de Il Corriere Fiorentino Ernesto Poesio ha commentato alcuni aspetti legati alla Fiorentina, tra i quali il futuro di Kean e Mandragora. Queste le sue parole:

“L’offerta dell’Al Qadsiah per Retegui dopo quella per Kean? Vuol dire che hanno soldi da spendere e che stanno cercando un attaccante in Italia, per il momento si sono fermati ai primi due della classifica marcatori. Ovviamente poi bisogna capire cosa vorranno fare i due giocatori, passare da giocare in Serie A al campionato arabo sarebbe un grande cambio di vita. E questo gioca sicuramente a favore della Fiorentina nel caso di Kean: se arrivasse un’offerta milionaria essendo ancora giovane può continuare a far bene in viola e puntare ad altri campionati. Se devo tremare per qualcosa tremo piu per possibili sirene in arrivo dalla Premier League, che sicuramente ha un appeal professionale maggiore. Per quanto riguarda l’Arabia, a meno che non arrivino offerte irrinunciabili per il ragazzo, mi sento abbastanza tranquillo”.

Aggiunge poi una riflessione più generale sulle dinamiche del mercato in corso:

“E’ vero che sono passati tre giorni ma aspettiamo a cantare vittoria. Siamo in mezzo al mondiale per club, altra bizzarria di questo calcio, con il mercato che è gia aperto. Ho visto addirittura la squadra d’Inzaghi che è pronta a comprare un attaccante per giocare due partite. E’ un po’ difficile decifrare il mercato delle grandi squadre, perché con Kean si parla di cifre che si possono permettere solo le grandi squadre. Aspettiamo con ottimismo, ma dobbiamo ancora aspettare”.

Infine, un focus anche sul futuro di Rolando Mandragora:

“Il fatto che il ricambio rispetto al passato sia pressoché completo è un dato di fatto, e mi sembra fisiologico cambiare giocatori se si vuol fare una Fiorentina che possa ambire a posizioni piu alte: serve alzare il livello dei giocatori. Mandragora quest’anno ha dimostrato di poter alzare il proprio livello, ed infatti è stato trattenuto sia in estate che a gennaio. Credo che sia uno di quelli che ha beneficiato di più della gestione Palladino. Se non pensi che possa essere uno dei pilastri della Fiorentina del futuro, perché rinnovando il contratto questo sarebbe, allora forse è giusto ascoltare le proposte che arrivano e poi parlare con Pioli. Si capirebbe quanto sarebbe effettivamente utile alla squadra oppure quanti soldi si potrebbero trovare per poi investire su altri profili”.