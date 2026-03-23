Poesio: “Una Fiorentina opposta a quella vista finora: resta in partita e pareggia contro la capolista”

Ernesto Poesio, sul Corriere Fiorentino, commenta così la partita:

“La Fiorentina subisce un gol dopo soli 40 secondi, una partenza inaccettabile. Nei primi otto minuti è in balia di un’Inter che avrebbe potuto segnare almeno altre due volte: incomprensibile. Poi però arriva la reazione della squadra: di carattere, di temperamento e talvolta anche di tecnica. È un momento liberatorio.

Nonostante in classifica la Cremonese, insieme alla zona retrocessione, si sia rifatta sotto a soli due punti di distanza, quello che resta dopo la partita al Franchi è una Fiorentina capace di segnare negli ultimi venti minuti e, invece di crollare dopo il gol iniziale, restare in partita e rispondere colpo su colpo contro la capolista. Un atteggiamento completamente diverso rispetto alla prima parte della stagione, fatta eccezione per le ultime settimane con i recuperi di Conference League.”