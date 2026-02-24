Poesio sicuro: “Contavano solo i tre punti. Una bella iniezione di fiducia, ha imparato a lottare”

Nelle pagine del Corriere Fiorentino troviamo le parole di Ernesto Poesio: “Contava la sostanza. Serviva conquistare i tre punti. Anche grazie a un rimpallo fortunato, come accaduto in occasione del gol decisivo di Kean. Di più, non era possibile chiedere a questo derby di bassa classifica. Ce l’ha fatta la Fiorentina a portare a casa una vittoria di importanza capitale così come lo era stata quella di una settimana fa a Como. Sei punti che consentono alla squadra di Vanoli di restare agganciata al treno delle pericolanti.

La Fiorentina aggancia Lecce e Cremonese, a sole tre lunghezze da Torino e Genoa. Mentre il Pisa si trova forse a salutare (anche se non per l’aritmetica) la Serie A. Qualche brivido di troppo è corso anche ieri lungo la schiena di De Gea. Ma giusto gioire per la seconda vittoria consecutiva in campionato (la terza considerando la coppa), un traguardo mai raggiunto in questa stagione. Una bella iniezione di fiducia per una squadra che, almeno, adesso ha imparato a lottare e a sfruttare gli errori e le difficoltà degli avversari. Fare più punti possibile sfruttando il momento positivo, deve essere questo l’obiettivo di Vanoli e dei suoi giocatori per ammortizzare, se ce ne sarà bisogno, qualche passaggio a vuoto”.