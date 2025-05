Poesio: “L’ Europa è ormai sfuggita e i giocatori lo sanno. Confermare Palladino prima della finale un segnale forte”

Ernesto Poesio, firma del Corriere Fiorentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole:

“Non ha aiutato, nel primo anno di un allenatore nuovo ed emergente, questo continuo rimandare al ciclo dell’allenatore precedente. Se non ci fosse stata quel tipo di ambizioni forse la valutazione del lavoro di Palladino sarebbe meno feroce. Ieri il clima non era favorevole. I giocatori sanno che l’Europa è praticamente persa. Quando il premio si allontana emergono delle crepe, è normale. Devi cercare di tenere i migliori che non sarà facile.

Devi mantenere questo gruppo con delle aggiunte. Dai il segnale che questo anno non è perso, ma l’inizio di un altro ciclo. Indipendentemente da Palladino. Poi c’è una questione ambientale. Confermarlo prima della semifinale è un segnale deciso. La Fiorentina non lo sta valutando negativamente.”