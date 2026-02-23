Poesio: "Fiorentina, ora non puoi sbagliare: il derby vale una svolta"

Ernesto Poesio presenta la sfida tra Fiorentina e Pisa sulle pagine del Corriere Fiorentino, offrendo una lettura lucida del momento viola:Nonostante le difficoltà e i punti lasciati per strada, la Fi...

Ernesto Poesio presenta la sfida tra Fiorentina e Pisa sulle pagine del Corriere Fiorentino, offrendo una lettura lucida del momento viola:

Nonostante le difficoltà e i punti lasciati per strada, la Fiorentina dispone di un potenziale nettamente superiore. Nelle ultime settimane, il lavoro di Paolo Vanoli sembra aver finalmente dato equilibrio e continuità alla squadra: i 15 punti raccolti nelle ultime dieci gare ne sono la prova. Per questo motivo, oggi l’unico risultato davvero accettabile è la vittoria. I viola, a differenza dei nerazzurri, hanno molto da perdere, ed è proprio questo il rischio principale. Inoltre, contro Como e Jagiellonia la Fiorentina ha scelto di attendere e colpire in ripartenza; stavolta, invece, dovrà assumersi l’onere di fare la partita e gestire il possesso. Una verifica significativa dei progressi recenti: superare l’ostacolo significherebbe guardare con maggiore fiducia al finale di stagione, che si preannuncia comunque intenso tra campionato e Conference. Ma prima di tutto c’è un derby acceso da affrontare, un passo alla volta.