Poesio: “Di partite in cui ci prendono a pallate ne abbiano le tasche piene. Voglio sentire Joseph parlare di Fiorentina”.

E’ intervenuto a Radio Bruno il giornalista Ernesto Poesio. Queste le sue parole, sulla vittoria possibile di lunedì: “Conta per il campionato, conta per riscattarsi dalla brutta prestazione di giovedì ma anche da quella col Verona. Non mi era piaciuta per niente la Fiorentina di Verona. Questa squadra ha ancora molti problemi, ogni volta che la Fiorentina fa una buona prestazione ci rassicura. E speriamo che la squadra possa concludere con la matematica il prima possibile”.

Sulla gara di giovedì: “La rimonta è molto difficile, può succedere, speriamo che il Crystal Palace venga qui pensando di aver già ipotecato il passaggio del turno, ma non sarà così. Sono squadre serie […]. Speriamo che la Fiorentina onori la coppa, di partite in cui ci prendono a pallate ne abbiamo le tasche piene”.

Su Kean: “Ci sarà, non ci sarà, avrà ancora male alla tibia. E’ evidente che se non ti alleni poi quando giochi non sei al massimo”.

Sui recuperi: “I giocatori fondamentali nella Fiorentina sono pochi. Ci sarebbe Kean, Fagioli, forse Solomon che ha caratteristiche diverse, anche Parisi. Ti danno il dribbling che è totalmente mancato durante l’anno. Recuperare le due ali da modo di provare soluzioni diverse, per mettere in difficoltà gli inglesi, che hanno una difesa non velocissima a rincorrere”.

Sulla comunicazione: “Un cambiamento ce lo aspettiamo da sette anni, non solo per quanto riguarda gli infortunati. Da almeno due anni sicuramente. Ci auguriamo questo. Per l’aspetto del medico sanitario, con questi infortuni misteriosi la croce va addosso allo staff medico. Ma ricordiamo che Palladino voleva incidere anche su quest’ambito”.

Sulla proprietà: “Mi auguro che di qui a giugno si senta Joseph Commisso parlare di Fiorentina, perché noi non l’abbiamo mai sentito parlare di Fiorentina. Non ha mai parlato di Fiorentina, di campo e di programmazione. Non lo faceva neanche Rocco, per inciso. Noi lo abbiamo scoperto via via, con le campagne acquisti e con gli allenatori che cambiano. Ricordo che il termine della stagione conduce al centenario, che non è il compleanno della Fiorentina, è il centenario di storia della Fiorentina. Se si parlerà solo della Fiorentina attuale si commetterà un errore”.