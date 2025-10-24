Poesio: “Qualche squillo per rompere l’inconcludente monotonia è arrivato. Tornare a sinistra l’obiettivo”

All’interno del Corriere Fiorentino troviamo il commento di Ernesto Poesio: “Nel mezzo del cammino fin qui opaco di questo inizio di stagione, la Fiorentina trova un raggio di sole a Vienna nonostante il diluvio che ieri si è abbattuto per tutta la partita sulla capitale austriaca. Tre gol all’attivo e una gara che fin dal nono minuto è apparsa già in cassaforte anche per demerito di un avversario a dir poco abbordabile. Ma questa è la cifra della Conference, una competizione che in questi tre anni abbiamo imparato a conoscere bene, una coppa il cui livello continua ad apparire lontano parente di ogni altra competizione europea. In mezzo a tante difficoltà però niente poteva essere dato per scontato. E così la seconda vittoria dei viola in altrettante partite del maxi girone Conference non può che essere salutata con sollievo nella speranza che rappresenti anche la spinta per la ripartenza in campionato. Per avere la riprova non sarà necessario aspettare molto visto che domenica al Franchi arriva il lanciatissimo Bologna di Italiano (vincente ieri nella competizione superiore, l’Europa League, a Bucarest), cliente scomodissimo non solo per le qualità sul campo ma anche per quello che lo scontro con l’ex tecnico viola (che non sarà presente per problemi di salute) porta con sé in un momento in cui a essere sotto accusa è tutta la gestione di questi sei anni targati Commisso.

Dalla gara di Vienna comunque, oltre al risultato, Pioli torna con un po’ di peso in meno e con qualche buona prestazione delle seconde linee. Da Ndour a Dzeko (ma anche Fortini) qualche squillo per rompere l’inconcludente monotonia viola è finalmente arrivato. Certo sarebbe sbagliato al momento pensare di essersi lasciati alle spalle il momento peggiore. Perché l’auspicata risalita della Fiorentina in campionato se avverrà non sarà comunque immediata. La classifica e i soli tre punti raccolti fin qui obbligheranno ad altre settimane a guardare più i risultati delle squadre pericolanti che quelli di chi lotta per un posto in Europa. Tornare nella parte sinistra della classifica per i viola al momento appare come l’obiettivo principale da scrivere su quella lavagna dove, a luglio, Pioli fece mettere nero su bianco ben altre ambizioni. Ma quello era il momento dell’entusiasmo così lontano dalla Fiorentina attuale dove anche recuperare un sorriso può aiutare a invertire la rotta. Al Franchi, domenica, la prime risposte”.