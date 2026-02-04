4 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:21

Poesio su Vanoli: “Non sta convincendo, ci ha messo molto a cambiare modulo. A febbraio si gioca tanto”

Redazione

4 Febbraio · 16:32

Aggiornamento: 4 Febbraio 2026 · 16:32

di

Ernesto Poesio parlare del momento della Fiorentina, dell'arrivo a Firenze di Fabio Paratici e di Paolo Vanoli

Il giornalista del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio, è intervenuto a Radio FirenzeViola: “Da Paratici mi aspetto che aiuti la squadra ad uscire dalla zona retrocessione e che rappresenti una spinta per l’ambiente. Spero possa consigliare l’allenatore a 360 gradi sulla situazione e che poi tragga le sue valutazioni in vista della prossima stagione, anche se tutti i programmi vanno messi in stand-by vista l’incertezza sulla categoria”.

“La Fiorentina ancora sta faticando a cambiare rotta ed è ripiombata sui soliti errori. Io mi auguro che le prime mosse di Paratici siano relative a quello che va fatto nel prossimo mese. Sarà importante anche vedere come reagiscono Verona e Pisa al cambio di allenatore. Anche il Lecce di Corvino è duro da battere. Il prossimo mese sarà durissimo”. 

Su Vanoli: “Fino ad oggi per quello che ha fatto vedere non mi ha convinto del tutto. Ci ha messo molto a cambiare modulo. È alla sua 17^ partita in viola e non ha ancora dato un’impronta. Gli va riconosciuto che ha risollevato Fagioli mettendolo al centro. Non ha però migliorato la fase difensiva, visto che a centrocampo manca un recuperatore di palloni. In questo mese anche lui si gioca tanto. Se non facesse bene a primavera può essere che serva uno scossone”.

