Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Poesio scettico su un eventuale cambio in panchina: “Ormai è tardi: chi prendi ora?”

Redazione

Il giornalista si è espresso sulla posizione di Vanoli, mostrando qualche dubbio su un eventuale cambio alla guida tecnica

Ernesto Poesio ha parlato del momento della FiorentinaRadioFirenzeViola“Vanoli deve dare una scossa, ormai è tardi per cambiare allenatore. Mancano 14 gare ed il calendario non è neanche favorevole alla Fiorentina. Il tempo è poco, ma soprattutto chi prendi ora?

Questa annata è frutto della sottovalutazione di tante cose e la presunzione di saperne di più degli altri. Hai preso giocatori ai margini, e se sono lì c’è un motivo, e quest’anno ne hai presi di abituati a stare nella zona bassa della classifica, dunque non sorprende che la Fiorentina sia lì, anche perché l’anno scorso è stato determinante l’apporto di Palladino”.

