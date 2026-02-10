Poesio scettico su un eventuale cambio in panchina: “Ormai è tardi: chi prendi ora?”

Ernesto Poesio ha parlato del momento della Fiorentina a RadioFirenzeViola: “Vanoli deve dare una scossa, ormai è tardi per cambiare allenatore. Mancano 14 gare ed il calendario non è neanche favorevole alla Fiorentina. Il tempo è poco, ma soprattutto chi prendi ora?

Questa annata è frutto della sottovalutazione di tante cose e la presunzione di saperne di più degli altri. Hai preso giocatori ai margini, e se sono lì c’è un motivo, e quest’anno ne hai presi di abituati a stare nella zona bassa della classifica, dunque non sorprende che la Fiorentina sia lì, anche perché l’anno scorso è stato determinante l’apporto di Palladino”.