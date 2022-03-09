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Assessore Giorgetti annuncia: "Il nuovo Franchi creerà disagi ai residenti, ma poi migliorerà tutta la zona"

L'assessore Stefano Giorgetti ha parlato dei lavori per la riqualificazione del nuovo stadio Artemio Franchi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2022 12:35
Assessore Giorgetti annuncia: "Il nuovo Franchi creerà disagi ai residenti, ma poi migliorerà tutta la zona" -
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Firenze, trasporto degli scheletri rinvenuti negli scavi della Gioconda nell' ex convento di Sant' Orsola, nella foto l' assessore Stefano Giorgetti 2013-03-05 © Niccolò Cambi / Massimo Sestini

L'assessore alle grandi opere Stefano Giorgetti ha parlato al Corriere Fiorentino del nuovo Franchi. Queste le sue parole:

"Si tratta di lavori e investimenti molto importanti, che comporteranno disagi ma poi la soluzioni di problemi annosi della zona, miglioreranno l’ambiente, porteranno valore ai residenti e alla città. Si dovranno considerare le modifiche delle viabilità anche in funzione dei cantieri e dei loro approvvigionamenti da viale Paoli e via Lungo l’Affrico, immagino allo stadio di estate si intensificheranno le lavorazioni, con più turni".

L'ARCHITETTO DEL NUOVO FRANCHI PARLA DEL PROGETTO

https://www.labaroviola.com/larchitetto-del-nuovo-franchi-difficile-confrontarsi-con-la-torre-la-visibilita-e-stata-la-nostra-priorita/168366/

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