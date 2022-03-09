Assessore Giorgetti annuncia: "Il nuovo Franchi creerà disagi ai residenti, ma poi migliorerà tutta la zona"

L'assessore Stefano Giorgetti ha parlato dei lavori per la riqualificazione del nuovo stadio Artemio Franchi

L'assessore alle grandi opere Stefano Giorgetti ha parlato al Corriere Fiorentino del nuovo Franchi. Queste le sue parole:

"Si tratta di lavori e investimenti molto importanti, che comporteranno disagi ma poi la soluzioni di problemi annosi della zona, miglioreranno l’ambiente, porteranno valore ai residenti e alla città. Si dovranno considerare le modifiche delle viabilità anche in funzione dei cantieri e dei loro approvvigionamenti da viale Paoli e via Lungo l’Affrico, immagino allo stadio di estate si intensificheranno le lavorazioni, con più turni".

L'ARCHITETTO DEL NUOVO FRANCHI PARLA DEL PROGETTO

https://www.labaroviola.com/larchitetto-del-nuovo-franchi-difficile-confrontarsi-con-la-torre-la-visibilita-e-stata-la-nostra-priorita/168366/