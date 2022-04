Lutto nel mondo del calcio, morto a 54 anni il famoso procuratore Mino Raiola. L’annuncio della famiglia

Ci lascia a soli 54 anni Mino Raiola. Il noto procuratore non ce l’ha fatta a superare il malore ai polmoni accusato negli ultimi mesi. Dopo l’annuncio della morte smentito dalla famiglia qualche giorno fa, oggi, la stessa famiglia ha comunicato il decesso di Mino. Di seguito un piccolo estratto del messaggio dei Raiola: “Con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più straordinario procuratore di sempre. Mino ha lottato fino all’ultimo istante con tutte le sue forze proprio come faceva per difendere i calciatori. Ringraziamo di cuore coloro che gli sono stati vicini e chiediamo a tutti di rispettare la privacy di familiari ed amici in questo momento di grande dolore“.

Di seguito l’annuncio completo della famiglia Raiola.

