Notizie Pogba Fiorentina

De Gea: "Ho detto a Pogba di venire alla Fiorentina. Pioli ha grande energia: faremo una grande stagione"
21 luglio 2025 16:51
Corriere dello Sport: “Pogba offerto alla Fiorentina ma Commisso ha detto no”
12 febbraio 2025 08:06
Pogba è stato proposto alla Fiorentina ma la società ha detto no: il centrocampo è già completo
11 febbraio 2025 18:03
Valcareggi: "La Fiorentina prenda Pogba a gennaio con un contratto a gettoni, è uno dei più forti"
22 novembre 2024 14:07
Pogba: "Sono della Juve e alla Juve voglio giocare. Sono pronto a rinunciare anche a dei soldi"
16 ottobre 2024 23:46
Ridotta a 18 mesi la squalifica di Pogba per doping. Il calciatore della Juve doveva stare fuori 4 anni, graziato
04 ottobre 2024 19:25
Pogba schock: "Paul Pogba non esiste più è finita, non so più chi sono il calcio era la mia vita"
25 giugno 2024 12:37
Caso doping, Souness: "Ho sempre criticato Pogba perché pigro e discontinuo, avevo ragione su di lui"
03 marzo 2024 17:09
Pogba, arriva la stangata per il caso doping: 4 anni di squalifica per il centrocampista della Juve
29 febbraio 2024 13:04
Pugno duro della Procura antidoping: chiesti quattro anni di squalifica per Pogba
07 dicembre 2023 14:23
Pogba, lo stile Juventus non si tradisce. Patteggia per avere una squalifica più corta, si punta a 18 mesi
04 dicembre 2023 16:38
Juve ci ricasca, dopo Pogba squalificato per doping, Fagioli indagato per scommesse. Rischia 3 anni
11 ottobre 2023 10:42
Pogba le prova tutte: positivo al Dhea, non al testosterone puro. Sostanza comunque dopante
07 ottobre 2023 19:31
Tutto vero e confermato, Pogba della Juventus è dopato. Lo hanno confermato anche le controanalisi
06 ottobre 2023 15:08
Pogba positivo al doping perchè si è fatto dare un integratore da un medico americano. Illegale in Euroa
12 settembre 2023 18:24
Pogba dopato, la Juventus è sicura al 100% di aver agito correttamente con il francese. Solo un errore per loro
12 settembre 2023 13:12
La Juventus trema ancora: Pogba positivo all'antidoping. Tracce di testosterone nelle urine
11 settembre 2023 17:56
Pogba non rientra, niente Fiorentina per il francese: ancora non lavora con la squadra
10 febbraio 2023 09:47
L'acquisto di Pogba è un disastro per la Juventus, recupero lontano, ancora non riesce a correre
13 dicembre 2022 13:02
Tremano Juventus e Pogba, parla il fratello del francese: "Presto farò rivelazioni, il mondo deve sapere"
28 agosto 2022 14:13
Lutto nel mondo del calcio, morto a 54 anni il famoso procuratore Mino Raiola. L'annuncio della famiglia
30 aprile 2022 16:18
Pogba: "A Firenze mi hanno fatto il verso della scimmia. Ero incredulo ma a fine partita..."
11 giugno 2019 15:28
La morale da chi non se la può permettere. Per Tevez e Pogba nessuno mosse un dito
09 novembre 2018 13:20
Caressa: "Milinkovic-Savic? Giusto pagare più di 100 milioni per lui, molto più forte di Pogba"
19 dicembre 2017 16:18
La Fifa indaga la Juventus per il trasferimento di Pogba. Rischia il blocco del mercato
20 giugno 2017 23:35
Il Manchester United vince l'Europa League: Pogba e Mkhitaryan mettono al tappeto i giovani dell'Ajax
24 maggio 2017 22:30
Corvino chiude per il nuovo Pogba: arriva dal Brasile
23 febbraio 2017 15:15
Archivio