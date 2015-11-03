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Notizie Pogba Fiorentina

De Gea: "Ho detto a Pogba di venire alla Fiorentina. Pioli ha grande energia: faremo una grande stagione"

21 luglio 2025 16:51

Corriere dello Sport: “Pogba offerto alla Fiorentina ma Commisso ha detto no”

12 febbraio 2025 08:06

Pogba è stato proposto alla Fiorentina ma la società ha detto no: il centrocampo è già completo

11 febbraio 2025 18:03

Valcareggi: "La Fiorentina prenda Pogba a gennaio con un contratto a gettoni, è uno dei più forti"

22 novembre 2024 14:07

Pogba: "Sono della Juve e alla Juve voglio giocare. Sono pronto a rinunciare anche a dei soldi"

16 ottobre 2024 23:46

Ridotta a 18 mesi la squalifica di Pogba per doping. Il calciatore della Juve doveva stare fuori 4 anni, graziato

04 ottobre 2024 19:25

Pogba schock: "Paul Pogba non esiste più è finita, non so più chi sono il calcio era la mia vita"

25 giugno 2024 12:37

Caso doping, Souness: "Ho sempre criticato Pogba perché pigro e discontinuo, avevo ragione su di lui"

03 marzo 2024 17:09

Pogba, arriva la stangata per il caso doping: 4 anni di squalifica per il centrocampista della Juve

29 febbraio 2024 13:04

Pugno duro della Procura antidoping: chiesti quattro anni di squalifica per Pogba

07 dicembre 2023 14:23

Pogba, lo stile Juventus non si tradisce. Patteggia per avere una squalifica più corta, si punta a 18 mesi

04 dicembre 2023 16:38

Juve ci ricasca, dopo Pogba squalificato per doping, Fagioli indagato per scommesse. Rischia 3 anni

11 ottobre 2023 10:42

Pogba le prova tutte: positivo al Dhea, non al testosterone puro. Sostanza comunque dopante

07 ottobre 2023 19:31

Tutto vero e confermato, Pogba della Juventus è dopato. Lo hanno confermato anche le controanalisi

06 ottobre 2023 15:08

Pogba positivo al doping perchè si è fatto dare un integratore da un medico americano. Illegale in Euroa

12 settembre 2023 18:24

Pogba dopato, la Juventus è sicura al 100% di aver agito correttamente con il francese. Solo un errore per loro

12 settembre 2023 13:12

La Juventus trema ancora: Pogba positivo all'antidoping. Tracce di testosterone nelle urine

11 settembre 2023 17:56

Pogba non rientra, niente Fiorentina per il francese: ancora non lavora con la squadra 

10 febbraio 2023 09:47

L'acquisto di Pogba è un disastro per la Juventus, recupero lontano, ancora non riesce a correre

13 dicembre 2022 13:02

Tremano Juventus e Pogba, parla il fratello del francese: "Presto farò rivelazioni, il mondo deve sapere"

28 agosto 2022 14:13

Lutto nel mondo del calcio, morto a 54 anni il famoso procuratore Mino Raiola. L'annuncio della famiglia

30 aprile 2022 16:18

Pogba: "A Firenze mi hanno fatto il verso della scimmia. Ero incredulo ma a fine partita..."

11 giugno 2019 15:28

La morale da chi non se la può permettere. Per Tevez e Pogba nessuno mosse un dito

09 novembre 2018 13:20

Caressa: "Milinkovic-Savic? Giusto pagare più di 100 milioni per lui, molto più forte di Pogba"

19 dicembre 2017 16:18

La Fifa indaga la Juventus per il trasferimento di Pogba. Rischia il blocco del mercato

20 giugno 2017 23:35

Il Manchester United vince l'Europa League: Pogba e Mkhitaryan mettono al tappeto i giovani dell'Ajax

24 maggio 2017 22:30

Corvino chiude per il nuovo Pogba: arriva dal Brasile

23 febbraio 2017 15:15

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