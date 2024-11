Valcareggi: “La Fiorentina prenda Pogba a gennaio con un contratto a gettoni, è uno dei più forti”

Furio Valcareggi ha parlato dei prossimi movimenti di mercato in casa Fiorentina, queste le sue parole a Lady Radio:

“Io davanti non tocco nulla, Kean può fare un gol a partita, come accadeva con Toni o Batistuta, ha tutto, è cattivo, ha tecnica. Anche in Nazionale poteva fare gol, se l’avesse toccata più sporca la palla sarebbe entrata. Non voglio l’alternativa per Kean, tengo lui. Contro il Como faccio giocare Dodò, qual è il problema? Lui quando viaggia ha 3 file per dormire, si può riposare bene, sta bene ed è brillante, deve giocare. Pogba lo prenderei subito a gennaio, è un nazionale della Francia, va preso a gettoni, non credo ci siano più forti di lui nella Francia, ha 31 anni, io lo piglio. Con il suo fisico dura di più”

