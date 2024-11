Valcareggi: “Biraghi via dalla Fiorentina. Quando torna Gudmundsson fuori Beltran, Colpani un campione”

Furio Valcareggi ha parlato dei prossimi movimenti di mercato in casa Fiorentina ed anche del ritorno di Gudmundsson, queste le sue parole a Lady Radio:

A gennaio io darei via Biraghi e terrei Parisi, va rotto il legame con questo procuratore che ha 2 giocatori nello stesso ruolo, ma anche Parisi va avvisato perchè non ha fatto bene, a Biraghi gli spieghi che cosi non va, è il terzo anno che fa male, è un conto matematico, lui non merita la conferma, è successo anche a giocatori più bravi di lui. Martinelli deve andare a fare esperienza, lui non ha idea di che vantaggio ha ad allenarsi con De Gea e Terracciano. Terracciano lo tengo a vita, è un numero 12 che serve, Martinelli il prossimo anno deve partire, non quest’anno, bisogna fare le cose per gradi.

Quando torna Gudmundsson deve uscire Beltran perchè Colpani è un grande giocatore ma questo lo sa anche Palladino, lui è un grande allenatore, a lui gli su può rimproverare solo il fatto che ci ha messo un pò a individuare la formazione titolare, quello è l’unico errore che ha fatto, ed è una formazione che si fa fatica a battere adesso. Berardi? Basta, è 10 anni che lo cercano tutti, non è mai andato da nessuna parte”

VALCAREGGI PARLA DI COMMISSO E NON SOLO