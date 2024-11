Valcareggi: “Commisso guarda al futuro della Fiorentina. ACF in vendita? Non c’entra, tutto è cedibile”

Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio a due giorni da Como-Fiorentina, queste le parole dell’intermediario di mercato fiorentino:

“Siamo più forti del Como e dobbiamo prenderci la continuità che meritiamo. Ho letto le parole di Commisso, se lui dice che vuole rendere la Fiorentina come Firenze vuol dire livello da scudetto, perchè Firenze è livello top. Loro hanno cestinato la fiorentinità, non esiste che Giovanni Galli o Antognoni non possano entrare al Viola Park, anche con me hanno fatto la stessa cosa. Il calcio divide perchè i parere sono molteplici ma quello che fanno non esiste. Ferrari quando mi vede scuote il capo e si gira dall’altra parte, io voglio bene alla Fiorentina ma non voglio bene alla proprietà, questo è un contrasto per me imbarazzante, la proprietà non mi è simpatica.

Le parole di Commisso mi sono piaciute, sono parole di un uomo che sta bene e che vede futuro, poi qualcuno dice che la Fiorentina è in vendita ma tutto è in vendita se arriva un compratore con una grande proposta. Quella della vendita è una non notizia. Io sogno lo scudetto perchè quando si sogna si deve fare in grande, sognare fa sentire vivi. La realtà vuol dire Europa League ma il sogno uno se lo fa è in grande ma certamente lo scudetto è un sogno, non la realtà.

Le partite sono tutte difficili, oggi puoi vincere ovunque e perdere contro tutti. La trasferta di Como è insidiosa perchè hanno un grandissimo mister, giocano molto bene, loro a gennaio intervengono pesantemente, i giocatori che sono li stanno da dio. 4 punti nelle prossime due partite? Magari, preferisco però il pareggio contro il Como e la vittoria che contro l’Inter.

Gudmundsson deve essere gestito, io lo avevo detto che ci volevano 2 mesi, adesso c’è la guarigione clinica ma deve giocare solo quando è guaritissimo. Se c’è un guaio muscolare bisogna aspettare, se c’è una botta è diverso, il trauma lo recuperi, il problema muscolare no, bisogna aspettare. Bisogna stare attenti a non fare arrabbiare Kean, lui deve stare bene e se c’è un rigore che lui vuole battere e giusto che lo batta lui, Gudmundsson è un personaggio solido gioca bene ma questo deve saperlo. Lui ha l’aria da furbetto.

A gennaio io darei via Biraghi e terrei Parisi, va rotto il legame con questo procuratore che ha 2 giocatori nello stesso ruolo, ma anche Parisi va avvisato perchè non ha fatto bene, a Biraghi gli spieghi che cosi non va, è il terzo anno che fa male, è un conto matematico, lui non merita la conferma, è successo anche a giocatori più bravi di lui. Martinelli deve andare a fare esperienza, lui non ha idea di che vantaggio ha ad allenarsi con De Gea e Terracciano. Terracciano lo tengo a vita, è un numero 12 che serve, Martinelli il prossimo anno deve partire, non quest’anno, bisogna fare le cose per gradi.

Quando torna Gudmundsson deve uscire Beltran perchè Colpani è un grande giocatore ma questo lo sa anche Palladino, lui è un grande allenatore, a lui gli su può rimproverare solo il fatto che ci ha messo un pò a individuare la formazione titolare, quello è l’unico errore che ha fatto, ed è una formazione che si fa fatica a battere adesso. Berardi? Basta, è 10 anni che lo cercano tutti, non è mai andato da nessuna parte. Prenderei subito Fagioli a gennaio, è un grande giocatore.

Io davanti non tocco nulla, Kean può fare un gol a partita, come accadeva con Toni o Batistuta, ha tutto, è cattivo, ha tecnica. Anche in Nazionale poteva fare gol, se l’avesse toccata più sporca la palla sarebbe entrata. Non voglio l’alternativa per Kean, tengo lui. Contro il Como faccio giocare Dodò, qual è il problema? Lui quando viaggia ha 3 file per dormire, si può riposare bene, sta bene ed è brillante, deve giocare. Pogba lo prenderei, è un nazionale della Francia, va preso a gettoni, non credo ci siano più forti di lui nella Francia, ha 31 anni, io lo piglio. Con il suo fisico dura di più”

