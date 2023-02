Niente Fiorentina per il Polpo della Juventus, che ieri alla Continassa non ha lavorato con la squadra (al pari di Leonardo Bonucci e Adrien Rabiot, che però non preoccupa in vista di domenica) nell’allenamento aperto alla stampa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, NICO GONZALEZ, QUANDO VA IN GOL LA FIORENTINA NON HA MAI PERSO: 4 VITTORIE ED UN PAREGGIO