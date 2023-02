Nico Gonzalez, quando va in gol la Fiorentina non ha mai perso: 4 vittorie ed un pareggio 

Nico Gonzalez ha già fatto centro alla Juve, lo scorso 22 maggio. In questa stagione costellata di problemi, l’argentino ha messo comunque assieme 6 gol e un assist in 17 presenze. Ma soprattutto quando lui ha segnato la Fiorentina non ha mai perso raccogliendo invece 4 successi ed un pareggio. Lo scrive Tuttosport.

