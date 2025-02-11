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Pogba è stato proposto alla Fiorentina ma la società ha detto no: il centrocampo è già completo

Nelle scorse ore era uscita l'indiscrezione circa l'interesse della Fiorentina per Paul Pogba, riportata da ESPN. Il centrocampista francese, ex Juventus, è attualmente svincolato dopo aver risolto il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2025 18:03
Pogba è stato proposto alla Fiorentina ma la società ha detto no: il centrocampo è già completo -
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Nelle scorse ore era uscita l'indiscrezione circa l'interesse della Fiorentina per Paul Pogba, riportata da ESPN. Il centrocampista francese, ex Juventus, è attualmente svincolato dopo aver risolto il suo contratto con bianconeri dopo la vicenda doping che risale all'agosto 2023. Secondo quanto riporta FirenzeViola.it, Pogba era stato proposto alla Fiorentina: i viola non hanno però alcuna intenzione di ingaggiarlo, ricevendo quindi una risposta negativa dal club di Commisso che reputa il proprio centrocampo già al completo dopo l'ultima sessione di mercato, nonché quella di gennaio.

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