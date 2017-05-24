Il Manchester United vince l'Europa League: Pogba e Mkhitaryan mettono al tappeto i giovani dell'Ajax

I Red Devils di Jose Mourinho tornano sul tetto d'Europa, per gli inglesi è il primo trionfo in questa competizione

Jose Mourinho ed il Manchester United tornano sul tetto d'Europa e per i Red Devils è una prima volta assoluta, visto che nella loro storia non erano mai riusciti a conquistare l'Europa League nemmeno nella vecchia formula della Coppa Uefa. Nella splendida cornice della "Friends Arena" di Stoccolma agli inglesi sono sufficienti le reti di Pogba, con la complicità di Sanchez la cui deviazione ha contribuito a mettere fuori casa il portiere Onana, e la deviazione sotto misura di Mkhitaryan in avvio di ripresa. A nulla sono valsi i tentativi, soprattutto nella ripresa, dei giovani di Bosz che, dopo aver stupito tutti raggiungendo la prestigiosa finale europea, si sono fermati all'ultimo atto contro un avversario superiore sia sul piano tecnico che su quello dell'esperienza messa in campo.

Gianmarco Biagioni